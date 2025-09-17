La Lega Serie A ha comunicato ufficialmente che la Supercoppa Italiana 202526, giunta alla 38esima edizione, si svolgerà per la sesta volta in Arabia Saudita, a Riad, con la formula della Final Four. SUPERCOPPA ITALIANA 202526: IL PROGRAMMA Le 4 squadre partecipanti, Napoli( Campione d’Italia), Bologna( detentrice Coppa Italia), Inter( seconda classificata Serie A 20242025), e Milan( finalista Coppa Italia 20242025 e Campione in carica della Supercoppa), si sfideranno in semifinali e finalissima. LE DATE – NAPOLI-MILAN- giovedi 18 dicembre 2025 – BOLOGNA-INTER- venerdi 19 dicembre 2025 – FINALE: lunedì 22 dicembre 2025 DOVE VEDERE LA SUPERCOPPA ITALIANA IN TV E STREAMING Tutti gli incontri della Supercoppa Italiana saranno trasmessi in diretta televisiva in Italia sulle reti Mediaset e potranno essere seguiti anche in streaming su Mediaset Infinity. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Supercoppa Italiana 2025/26: ufficializzati date e programma