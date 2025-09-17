Supercoppa Italiana 2025 26 | ufficializzati date e programma
La Lega Serie A ha comunicato ufficialmente che la Supercoppa Italiana 202526, giunta alla 38esima edizione, si svolgerà per la sesta volta in Arabia Saudita, a Riad, con la formula della Final Four. SUPERCOPPA ITALIANA 202526: IL PROGRAMMA Le 4 squadre partecipanti, Napoli( Campione d’Italia), Bologna( detentrice Coppa Italia), Inter( seconda classificata Serie A 20242025), e Milan( finalista Coppa Italia 20242025 e Campione in carica della Supercoppa), si sfideranno in semifinali e finalissima. LE DATE – NAPOLI-MILAN- giovedi 18 dicembre 2025 – BOLOGNA-INTER- venerdi 19 dicembre 2025 – FINALE: lunedì 22 dicembre 2025 DOVE VEDERE LA SUPERCOPPA ITALIANA IN TV E STREAMING Tutti gli incontri della Supercoppa Italiana saranno trasmessi in diretta televisiva in Italia sulle reti Mediaset e potranno essere seguiti anche in streaming su Mediaset Infinity. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: supercoppa - italiana
Supercoppa Italiana, ecco le date ma dubbi sul luogo: l’annuncio di Simonelli
UFFICIALE – Supercoppa italiana, le date ufficiali: non solo Bologna-Inter
La Supercoppa italiana sarà prima di Natale: finale il 22 dicembre. E su Milan-Como a Perth...
#Calcio, la #Supercoppa Italiana si gioca a Riad dal 18 al 22 dicembre - X Vai su X
Calcio, la Supercoppa Italiana si gioca a Riad dal 18 al 22 dicembre - facebook.com Vai su Facebook
Ufficiali le date della Supercoppa italiana 2025/26: si gioca ancora in Arabia; Supercoppa Italiana 2025/2026, quando e dove si gioca la Final Four: ufficiali date e sede; Supercoppa italiana 2025/26 a Riad: Napoli-Milan il 18 dicembre e Bologna-Inter il 19, finale il 22.
Supercoppa italiana 2025/26 ancora a Riad: le date delle semifinali, finale il 22 dicembre - La Supercoppa Italiana 2025/26 si svolgerà ancora a Riad e per la terza volta nella sua storia con la formula della Final Four, che prevede due semifinali a eliminazione diretta (18 e 19 dicembre 2025 ... msn.com scrive
La Supercoppa Italiana 2025-2026 si giocherà in Arabia Saudita, finale il 22 dicembre - 1 minuto per la lettura MILANO (ITALPRESS) – La 38 edizione della Supercoppa Italiana si svolgerà a Riyadh e, come lo scorso anno, si disputerà con la formula a quattro squadre, che prevede due semifi ... Come scrive quotidianodelsud.it