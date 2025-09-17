Supercoppa Italiana 2025 2026 | tutti i dettagli della 38esima edizione
Supercoppa Italiana 20252026: tabellone, date e tutto ciò che c'è da sapere della 38esima edizione. La stagione calcistica 20252026 ha da poco aperto i battenti. Oltre all'esordio in Serie A, in questi giorni le squadre italiane stanno inaugurando il proprio cammino europeo. Che come accaduto nella scorsa annata, si spera possa vedere tanti club nostrani arrivare fino in fondo. Oltre al massimo campionato italiano ed all'Europa, c'è un altro appuntamento che quattro squadre dovranno affrontare: la Supercoppa italiana. Un format nato nell'ormai lontano 1988 e che, a partire dal 2023, si svolge in una forma nuova e ancora più avvincente.
Supercoppa Italiana, ecco le date ma dubbi sul luogo: l’annuncio di Simonelli
UFFICIALE – Supercoppa italiana, le date ufficiali: non solo Bologna-Inter
La Supercoppa italiana sarà prima di Natale: finale il 22 dicembre. E su Milan-Como a Perth...
Ufficiali le date della Supercoppa italiana 2025/26: si gioca ancora in Arabia; Supercoppa Italiana 2025/2026, quando e dove si gioca la Final Four: ufficiali date e sede; La Supercoppa si giocherà al PalaTrieste e Fineco sarà ancora Title Sponsor.
La Supercoppa Italiana 2025-2026 si giocherà in Arabia Saudita, finale il 22 dicembre - MILANO (ITALPRESS) – La 38 edizione della Supercoppa Italiana si svolgerà a Riyadh e, come lo scorso anno, si disputerà con la formula a quattro squadre, che prevede due semifi ...
Supercoppa 2025/26: Napoli-Milan e Bologna-Inter a Riyadh - La EA Sports Fc Supercup torna in Arabia Saudita: semifinali il 18 e 19 dicembre, finale il 22.