Superbike Frankie Chili | La mia salute è stabile a breve mi operano di nuovo alla testa Intanto è venuto a trovarmi Schwantz
Il recente Gran Premio di San Marino di MotoGP ha rappresentato l’occasione di riprendere contatto con Pierfrancesco Chili. Frankie è diventato di casa a Misano, nel senso più letterale del termine, poiché oggi vive a Rimini ed è diventato un imprenditore nel settore del turismo. I colleghi tedeschi di speedweek.com hanno raggiunto il sessantunenne bolognese, allo scopo di avere notizie sul suo stato di salute. Non è un mistero come l’ex centauro, protagonista fra Motomondiale e Superbike per un ventennio tra la metà degli anni ’80 e l’inizio del XXI secolo, stia combattendo contro il morbo di Parkinson ormai da tempo. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: superbike - frankie
Le gomme speciali Michelin "Ero sempre in 14ª o 15ª posizione; sui circuiti dove avevo corso in Superbike mi difendevo un po' meglio, riuscendo a piazzarmi 10º o 12º. Ma quando siamo arrivati in Australia, improvvisamente mi sono ritrovato tra i primi quattro. - facebook.com Vai su Facebook
Chili Oggi la vittoria è passare più tempo possibile con mia moglie; Frankie Chili parla dei momenti più belli della sua carriera, della nuova generazione e della vita fuori dal paddock; SBK: Pierfrancesco Chili-Suzuki, la strana coppia.
Superbike, Frankie Chili: “La mia salute è stabile, a breve mi operano di nuovo alla testa. Intanto è venuto a trovarmi Schwantz” - Il recente Gran Premio di San Marino di MotoGP ha rappresentato l’occasione di riprendere contatto con Pierfrancesco Chili. Secondo oasport.it
Mia Rusthen in coma, incidente in Superbike/ Come sta? “Condizioni stabili” (oggi 16 giugno 2024) - Mia Rusthen in coma dopo un incidente nella gara femminile di Superbike a Misano: come sta la ventiduenne norvegese? Segnala ilsussidiario.net