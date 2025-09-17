Superbike Frankie Chili | La mia salute è stabile a breve mi operano di nuovo alla testa Intanto è venuto a trovarmi Schwantz

Il recente Gran Premio di San Marino di MotoGP ha rappresentato l’occasione di riprendere contatto con Pierfrancesco Chili. Frankie è diventato di casa a Misano, nel senso più letterale del termine, poiché oggi vive a Rimini ed è diventato un imprenditore nel settore del turismo. I colleghi tedeschi di speedweek.com hanno raggiunto il sessantunenne bolognese, allo scopo di avere notizie sul suo stato di salute. Non è un mistero come l’ex centauro, protagonista fra Motomondiale e Superbike per un ventennio tra la metà degli anni ’80 e l’inizio del XXI secolo, stia combattendo contro il morbo di Parkinson ormai da tempo. 🔗 Leggi su Oasport.it

