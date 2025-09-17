Super mario galaxy | 8 personaggi da aspettarsi nel sequel
Il mondo di Nintendo si prepara a un nuovo capitolo cinematografico, con l’annuncio ufficiale di un film d’animazione intitolato The Super Mario Galaxy Movie. Questa produzione rappresenta un’estensione della popolare serie di videogiochi e si ispira direttamente al titolo Super Mario Galaxy, introducendo una vasta gamma di nuovi personaggi e ambientazioni nello spazio. La conferma del progetto ha suscitato grande interesse tra gli appassionati, che attendono con trepidazione ulteriori dettagli sulla trama e sui protagonisti. trama e ambientazione del film. Sebbene siano ancora poche le informazioni divulgate riguardo alla narrazione, si ipotizza che il sequel animato porterà Mario e i suoi amici oltre il Regno dei Funghi, in un universo sconfinato fatto di pianeti e stelle. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Super Mario Galaxy è un porting o una remastered? Un video mette in luce i miglioramenti
Il magico libro di Rosalinda, già ammirato in Super Mario Galaxy, sarà presto disponibile in edizione copertina rigida.
