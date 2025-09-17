Suoni inauditi sabato 20 settembre nuovo concerto al Conservatorio Mascagni
La rassegna internazionale di musica contemporanea "Suoni Inauditi", organizzata dal Conservatorio Statale di Musica "Pietro Mascagni" di Livorno e curata dal M° Fabio De Sanctis De Benedictis, presenta sabato 20 settembre alle 16.30 all'Auditorium "Cesare Chiti" il concerto "Saldo è il mio cuore.
? Aggiornamento importante ? Il concerto "Suoni della Memoria" è rinviato a giovedì 11 settembre, ore 21.00, e si terrà presso l’Auditorium Cesare Chiti del Conservatorio Mascagni di Livorno. - facebook.com Vai su Facebook
