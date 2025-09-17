Suo nipote ha avuto un incidente fallisce a Gerenzano truffa da 2mila euro

Un tentativo di raggiro da migliaia di euro è stato bloccato sul nascere a Gerenzano , grazie alla prontezza di spirito di un uomo anziano che non si è lasciato ingannare. L’episodio si è verificato in una zona residenziale tra via Roma e via Risorgimento, dove un individuo ha cercato di mettere in atto una truffa . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

