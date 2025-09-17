Sunsetland all’Arena dello Stretto | si conclude con Tramonto e Reunion in memoria di Peppe Lucisano

Sabato 20 settembre, il Sunsetland allArena dello Stretto si raddoppia. Dalle ore 19.00 alle ore 19.45 celebra il "Tramonto" mentre dalle ore 22:30 oltre 35 local dj si alternano per la "Reunion in memoria di Peppe Lucisano".Peppe Lucisano, originario del rione Catona, dj ed autore di diverse. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

