Sulmona 12enne abusata spunta terzo indagato | 17enne presunto autore di un video i 2 cugini accusati ora di violenza sessuale in concorso
Gli abusi sarebbero iniziati nel giugno 2023, in un parcheggio coperto in pieno centro. Da allora, due anni di stupri e minacce nei quali gli indagati filmavano le violenze minacciando di diffondere online il materiale pornografico Si allarga la platea degli indagati sulla terribile vicenda d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: sulmona - 12enne
Sulmona, due giovanissimi violentano una 12enne e postano video su WhatsApp
Sulmona, violentano 12enne e poi postano tutto su WhatsApp: indagati due giovani
Orrore a Sulmona, adolescenti stuprano una 12enne e postano il video su WhatsApp
Sulmona, c’è un terzo indagato per gli abusi sessuali su una 12enne. Si tratta di un altro minorenne: un 17enne che si unisce al 14enne e il 18enne già sotto accusa - X Vai su X
12enne vittima di violenza a Sulmona. Lega: “Serve responsabilità, ascolto e una nuova cultura del rispetto” #CulturaDelRispetto #violenzadigenere - facebook.com Vai su Facebook
12enne abusata a Sulmona: spunta un terzo indagato, un 17enne che ha ripreso la violenza e diffuso i video; Violentata a Sulmona, spunta un terzo indagato; Abusi su una 12enne a Sulmona, dopo i cugini tunisini spunta un terzo indagato.