Sull’odio i compagni ascoltino Mattarella
Il presidente della Repubblica ricorda Willy Monteiro Duarte e tra le righe manda un messaggio ai progressisti esagitati: datevi una regolata. Ma non ce la fanno: se a morire è un loro avversario, fioccano i distinguo e persino le giustificazioni. 🔗 Leggi su Laverita.info
In questa notizia si parla di: sull - odio
Lo scontro sull’odio politico. La Lega: "La violenza è a sinistra"
E vogliamo ricordare le citofonate? Come è possibile che Pd, M5S, ma pure Sinistra Italiana e Verdi non abbiano subito risposto al “centro studi” di Meloni con un loro dossier sull’odio delle destre italiane mi lascia davvero perplesso - X Vai su X
Il girasagre cheerleader, quello che fino a pochi anni fa indossava una maglietta con la faccia di Vladimir Putin e diceva “Cedo due Mattarella in cambio di mezzo Putin”, vorrebbe andare nelle scuole a sensibilizzare gli studenti sull’odio e sulla violenza politic - facebook.com Vai su Facebook