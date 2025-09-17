Il presidente della Repubblica ricorda Willy Monteiro Duarte e tra le righe manda un messaggio ai progressisti esagitati: datevi una regolata. Ma non ce la fanno: se a morire è un loro avversario, fioccano i distinguo e persino le giustificazioni. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Sull’odio, i compagni ascoltino Mattarella