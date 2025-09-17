Sulle funivie i bambini viaggiano gratis e senza ticket particolari

“Grazie a ‘Io viaggio in famiglia’, un’agevolazione per le famiglie con la quale i ragazzi fino ai 14 anni non compiuti viaggiano gratis sui mezzi pubblici in Lombardia se accompagnati da un familiare adulto in possesso di un biglietto o abbonamento valido, i bambini possono andare gratuitamente. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

