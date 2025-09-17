Sulle funivie i bambini viaggiano gratis e senza ticket particolari
“Grazie a ‘Io viaggio in famiglia’, un’agevolazione per le famiglie con la quale i ragazzi fino ai 14 anni non compiuti viaggiano gratis sui mezzi pubblici in Lombardia se accompagnati da un familiare adulto in possesso di un biglietto o abbonamento valido, i bambini possono andare gratuitamente. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
In questa notizia si parla di: funivie - bambini
? ZUGSPITZE Siamo saliti sulla vetta più alta della Germania con i bambini e…wow, la vista è incredibile! Noi abbiamo preso la funivia e in quota ci siamo gustati una bella cioccolata con panna e goduti il panorama. Ecco un po’ di numeri: ?lo Zugspitz - facebook.com Vai su Facebook
Sulle funivie i bambini viaggiano gratis e senza ticket particolari; I bambini viaggiano gratis anche sulle funivie grazie a “Io viaggio in famiglia”; I bambini in Lombardia viaggiano gratis – Io Viaggio in Famiglia.
"Sulle funivie i bambini viaggiano gratis e senza ticket particolari" - “Grazie a ‘Io viaggio in famiglia’, un’agevolazione per le famiglie con la quale i ragazzi fino ai 14 anni non compiuti viaggiano gratis sui mezzi pubblici in Lombardia se accompagnati da un familiare ... Lo riporta leccotoday.it