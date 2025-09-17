Sul palco di San Pietro insieme ad Andrea Bocelli e Pharrell Williams un’emozione gigantesca
“Vedere piazza San Pietro gremita e fare parte di una cosa così grande è stata un'emozione gigantesca”. La giovane cantante ternana Marta Fabrizi sabato scorso era sul palco del “Grace for the world”, il concerto internazionale diretto da Pharrell Williams e che ha avuto come protagonisti, tra. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Grace For The World, San Pietro diventa un palco mondiale: Pharrell Williams e Andrea Bocelli cantano la Pace
Sabato 13 settembre Piazza San Pietro è stata palcoscenico del concerto per la pace "Grace for the World", ideato da Andrea Bocelli e Pharrell Williams, a conclusione della terza edizione del "World Meeting on Human Fraternity". Sul palco, insieme a Bocelli
“Sul palco di San Pietro insieme ad Andrea Bocelli e Pharrell Williams, un’emozione gigantesca”; I grandi del Pop in Vaticano per il concerto “Grace for the World”; “Grace for the World”: il concerto per la pace in piazza San Pietro.
Grace For The World , San Pietro diventa un palco mondiale: Pharrell Williams e Andrea Bocelli cantano la Pace - Appuntamento a Piazza San Pietro: tantissime le star sul palco del Grace for The World, il concerto gratuito a prova di record che per la prima volta sigilla l'unione tra spettacolo, fede e musica. Riporta vanityfair.it
“GRACE FOR THE WORLD”: annunciato il programma completo degli artisti sul palco dell’evento gratuito in piazza San Pietro a Roma, sabato 13 Settembre dalle ore 20 - L’evento prevede inoltre un emozionante show aereo di droni e luci firmato da Nova Sky Stories, il più grande mai realizzato in Europa. Si legge su liquidarte.it