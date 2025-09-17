Suicidio assistito negato a un ligure Marco Cappato lo aiuterà | in campo anche l’ex sindaco di Ventimiglia

Marco Cappato ha deciso di aiutare l'anziano ligure che soffre di una patologia degenerativa irreversibile e ha lanciato sui social una chiamata a tutti i volontari. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

Negato il suicidio assistito: Marco Cappato aiuterà un anziano ligure ad andare in Svizzera; Chiede accesso a suicidio assistito, Cappato lo aiuterà; Fabrizio, ligure con una malattia neurodegenerativa, vede negarsi dall'ASL l'accesso al suicidio medicalmente assistito nonostante le pronunce della Corte della Consulta.

