Marco Cappato ha deciso di aiutare l'anziano ligure che soffre di una patologia degenerativa irreversibile e ha lanciato sui social una chiamata a tutti i volontari. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

© Ilsecoloxix.it - Suicidio assistito negato a un ligure, Marco Cappato lo aiuterà: in campo anche l’ex sindaco di Ventimiglia