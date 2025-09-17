Successo del TSN Cascina alle finali del Campionato italiano di Tiro Rapido Sportivo
Quattro giorni di pura adrenalina e precisione hanno consacrato il TSN Cascina di Navacchio tra le eccellenze italiane del tiro rapido sportivo. Alle finali del Campionato Italiano, disputate nel poligono scaligero, la squadra toscana ha conquistato un palmarès di vittorie che la proietta al. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: successo - cascina
Successo per la Nuoto Uisp 2003 di Cascina ai campionati italiani di Chianciano
Dopo il successo dell'anno scorso, torna.... ESTOY "PRO" LOCO! Non leggere la locandina, tanto non lo fa mai nessuno! Ma ricordati che il 3 e il 4 Ottobre ti aspettiamo in Cascina San Giovanni! #estoyprolocomoretta #prolocomoretta #moretta #eventi - facebook.com Vai su Facebook
Successo del TSN Cascina alle finali del Campionato italiano di Tiro Rapido Sportivo; Finale tricolore di Tiro a Segno a Pisa, terza posizione per il pontederese Matteoli; Le migliori carabine d'Italia a Pontedera.