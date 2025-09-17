Successo del TSN Cascina alle finali del Campionato italiano di Tiro Rapido Sportivo

Pisatoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro giorni di pura adrenalina e precisione hanno consacrato il TSN Cascina di Navacchio tra le eccellenze italiane del tiro rapido sportivo. Alle finali del Campionato Italiano, disputate nel poligono scaligero, la squadra toscana ha conquistato un palmarès di vittorie che la proietta al. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: successo - cascina

Successo per la Nuoto Uisp 2003 di Cascina ai campionati italiani di Chianciano

Successo del TSN Cascina alle finali del Campionato italiano di Tiro Rapido Sportivo; Finale tricolore di Tiro a Segno a Pisa, terza posizione per il pontederese Matteoli; Le migliori carabine d'Italia a Pontedera.

Cerca Video su questo argomento: Successo Tsn Cascina Finali