Successo a Udine per le celebrazioni spontanee del compleanno numero 802 della città
Soddisfazione per il civismo culturale udinese che, per la venticinquesima volta, ha organizzato i festeggiamenti dell'anniversario di fondazione cittadina, quest'anno con il concorso dell'ARLeF e l'intervento del Comune di Udine, presente con il Gonfalone municipale. Perché "compleanno". 🔗 Leggi su Udinetoday.it
In questa notizia si parla di: successo - udine
Pallacanestro Reggiana: grande successo dei pre-school camp, la Project Group ritorna nel Basket Pool. C’è attesa per il quadrangolare di Udine
Udine, 11 denunciati per occupazione abusiva: cosa è successo nella struttura di accoglienza
Secondo successo consecutivo per l'Udinese dopo il colpo del Meazza contro l'Inter. La squadra allenata da mister Runjaic espugna 1-0 l'Arena Garibaldi di Pisa, nel match valevole per la terza giornata di Serie A , e si conferma nelle prime posizioni della cla - facebook.com Vai su Facebook
Successo a Udine per le celebrazioni spontanee del compleanno numero 802 della città; Gli eventi e le sagre in Fvg; Francia, festa e tragedia: due morti, 320 arresti, Parigi vandalizzata. Un agente in coma.