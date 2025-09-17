Sub scomparso in mare Castel Volturno ricerche in corso
Tempo di lettura: < 1 minuto Vanno avanti da quasi 24 ore a Castel Volturno le ricerche di un sub 66enne originario di Torre del Greco, scomparso ieri mattina mentre era impegnato con un amico in una battuta di pesca all’arenicola, un verme ricercato perché usato come esca per la pesca. Il 66enne e l’altro sub erano nell’area della scogliera, punto dove la profondità può essere minima, tra un metro e un metro e mezzo, o toccare i tre metri. Ed è probabile che abbia avuto un malore annegando proprio in una di queste piccole fosse. Alla ricerche partecipano con natanti ed elicotteri la Guardia Costiera, i Vigili del Fuoco e la Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: scomparso - mare
