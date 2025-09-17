Sua madre è israeliana Così Potere al popolo aggredisce il deputato di Avs
"Sua madre è israeliana". Così una giovane militante di Potere al Popolo ha aggredito verbalmente il deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli che cercava, come suo solito, di denunciare con un video sui social il degrado nella sua Napoli. "A me non mi sta bene uno che fa finta di essere di sinistra", incalza la ragazza. Borrelli, dal canto suo, passa al contrattacco e dice: "E lei sarebbe di sinistra? Lei è una radical chic esaltata". La ragazza, poi, con voce sempre più forte arriva addirittura a gridare: "Lei è un razzista". Il cortocircuito della sinistra estrema è totale. Un altro ragazzo incalza e accusa Borrelli di essere "un parlamentare pagato con i soldi pubblici che va in giro a fare i video". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
