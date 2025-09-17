Mattia Lucarelli, figlio dell’ex attaccante Cristiano, e Federico Apolloni – insieme ad altri tre loro amici – adesso trattano per risarcire la studentessa americana. È quanto emerso nel processo d’appello, in abbreviato, che si è aperto a Milano ieri – 16 settembre – ed è stato rinviato al prossimo 15 dicembre: i giovani calciatori sono già stati condannati in primo grado per violenza sessuale di gruppo. Come è stato riferito da fonti legali, pur respingendo le accuse e riconoscendo soltanto di aver avuto un comportamento “ inappropriato ” e di aver usato un “linguaggio volgare”, i due calciatori, condannati dal gup Roberto Crepaldi a 3 anni e 7 mesi, stanno proponendo un risarcimento alla ragazza da versare in solido con i loro coimputati, ai quali – in primo grado – sono stati inflitti 2 anni e 8 mesi di reclusione a uno e 2 anni e 5 mesi agli altri due. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Stupro di gruppo, dopo la condanna in primo grado i calciatori Mattia Lucarelli e Apolloni ora trattano per risarcire la vittima