Stupro di gruppo dopo la condanna in primo grado i calciatori Mattia Lucarelli e Apolloni ora trattano per risarcire la vittima

Ilfattoquotidiano.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mattia Lucarelli, figlio dell’ex attaccante Cristiano, e Federico Apolloni – insieme ad altri tre loro amici – adesso trattano per risarcire la studentessa americana. È quanto emerso nel processo d’appello, in abbreviato, che si è aperto a Milano ieri – 16 settembre – ed è stato rinviato al prossimo 15 dicembre: i giovani calciatori sono già stati condannati in primo grado per violenza sessuale di gruppo. Come è stato riferito da fonti legali, pur respingendo le accuse e riconoscendo soltanto di aver avuto un comportamento “ inappropriato ” e di aver usato un “linguaggio volgare”, i due calciatori, condannati dal gup Roberto Crepaldi a 3 anni e 7 mesi, stanno proponendo un risarcimento alla ragazza da versare in solido con i loro coimputati, ai quali – in primo grado – sono stati inflitti 2 anni e 8 mesi di reclusione a uno e 2 anni e 5 mesi agli altri due. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

stupro di gruppo dopo la condanna in primo grado i calciatori mattia lucarelli e apolloni ora trattano per risarcire la vittima

© Ilfattoquotidiano.it - Stupro di gruppo, dopo la condanna in primo grado i calciatori Mattia Lucarelli e Apolloni ora trattano per risarcire la vittima

In questa notizia si parla di: stupro - gruppo

Processo per stupro di gruppo: oggi le richieste di condanna e Ciro Grillo forse parlerà

“Puff Daddy e il figlio Justin Dior Combs accusati di stupro di gruppo”: altra tegola giudiziaria in famiglia

Processo per stupro di gruppo, Ciro Grillo parla in aula: “Nessuno ha mai approfittato di qualcuno”

Lo stupro di gruppo al Foro Italico, diventa definitiva anche la condanna per il minorenne; Processo Ciro Grillo, chiesta condanna a 9 anni per stupro di gruppo. Bongiorno: «Per loro la donna vale zero, la vittima interrogata per 35 ore»; Stupro di gruppo a Marconia, la Cassazione smonta la condanna a Falotico.

stupro gruppo dopo condannaProcesso stupro di gruppo Stresa, chiesti otto anni - La procura di Verbania ha chiesto la condanna a otto anni ciascuno per i quattro imputati - Secondo rainews.it

stupro gruppo dopo condannaStudentessa stuprata a Milano: i calciatori Lucarelli e Apolloni (condannati) trattano per risarcire la vittima - I due giocatori condannati in primo grado insieme ad altre tre persone per violenza sessuale di gruppo cercano un accordo economico con la giovane vittima americana. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Stupro Gruppo Dopo Condanna