Studenti disabili nelle scuole di Montesilvano sempre più inclusione | assunti 30 Assistenti all’autonomia e alla comunicazione

Dal 2000 ad oggi gli alunni disabili nelle scuole di Montesilvano sono passati da 40 a 128 e l’inclusione diventa sempre più una priorità. Per dare una risposta concreta il Comune di Montesilvano attraverso l’Azienda Speciale, ha assunto 30 nuovi Asacom e cioè Assistenti all’autonomia e alla. 🔗 Leggi su Ilpescara.it