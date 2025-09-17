Studente suicida colloquio tra i genitori e gli ispettori inviati dal Ministero dell' Istruzione

È durato quattro ore il colloquio tra i genitori di Paolo, il 14enne di Santi Cosma e Damiano morto suicida alla vigilia del ritorno in classe, e gli ispettori inviati da Roma, dal Ministero dell'Istruzione, per cercare di capire che cosa sia accaduto tra quelle mura della scuola in cui il ragazzino non voleva assolutamente più tornare, tanto da togliersi la vita. Papà Giuseppe e mamma Simonetta, accompagnati dai loro tre figli, hanno ripercorso davanti agli ispettori tutti i casi di bullismo subiti da Paolo. Dall'episodio in cui lo avevano sbattuto contro un muro, a quando gli rompevano le matite, prendevano a calci lo zaino, lo deridevano per i suoi capelli biondi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

