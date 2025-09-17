Studente suicida colloquio tra i genitori e gli ispettori inviati dal Ministero dell' Istruzione
È durato quattro ore il colloquio tra i genitori di Paolo, il 14enne di Santi Cosma e Damiano morto suicida alla vigilia del ritorno in classe, e gli ispettori inviati da Roma, dal Ministero dell'Istruzione, per cercare di capire che cosa sia accaduto tra quelle mura della scuola in cui il ragazzino non voleva assolutamente più tornare, tanto da togliersi la vita. Papà Giuseppe e mamma Simonetta, accompagnati dai loro tre figli, hanno ripercorso davanti agli ispettori tutti i casi di bullismo subiti da Paolo. Dall'episodio in cui lo avevano sbattuto contro un muro, a quando gli rompevano le matite, prendevano a calci lo zaino, lo deridevano per i suoi capelli biondi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: studente - suicida
“Perseguitato e insultato”: la storia di Paolo, lo studente morto suicida a Latina. La mamma: “Mio figlio perseguitato, lasciato senza ascolto”
Studente suicida in casa, la rabbia dei genitori: "La scuola sapeva che nostro figlio veniva perseguitato dai bulli"
Studente morto suicida, Valditara: “Il tema del bullismo mi rattrista parecchio. Fenomeno in aumento in tutta Europa, legato all’abuso dei social network. Verificare se legge è stata rispettata”
Studente suicida, un calvario lungo cinque anni | La mamma: "Era una preda dei bulli, i prof non lo difendevano" #latina #16settembre - X Vai su X
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Cremlino: “La Nato è di fatto in guerra con noi” - M.O: “Ostaggi spostati in superficie per contrastare Idf” - 15enne promessa del pattinaggio investita e uccisa da camion - Studente suicida a Latina, la rabbia dei genito - facebook.com Vai su Facebook
Studente suicida per bullismo, il papà: “Maestra che incitava alla rissa? Tutto scritto nero su bianco nella denuncia”; La mamma del quattordicenne suicida: “Lo chiamavano Paoletta, una maestra incitò alla rissa”; Studente suicida a Latina: le accuse della famiglia e le responsabilità da accertare.
Studente suicida, al via ispezioni a scuola. La famiglia: docenti non capaci. La ds non sapeva delle denunce? Forse c’è un motivo - Ieri, 16 settembre, ha avuto luogo l’ispezione del Ministero nella scuola della provincia di Latina frequentata dal ragazzo 14enne, Paolo, che si è tolto la vita qualche giorno fa, in casa, si pensa a ... Lo riporta tecnicadellascuola.it
Paolo Mendico suicida a 15 anni, i genitori agli ispettori: «I prof davano ragione ai bulli, avevamo segnalato tutto» - «Disgraziati sono e disgraziati rimarranno, intanto mio figlio ci ha rimesso la vita». Riporta ilmattino.it