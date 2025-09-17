Stringe una strana amicizia su Roblox e poi si toglie la vita | la storia di Ethan
Un adolescente adescato online si toglie la vita. La madre ha avviato un'azione legale contro Roblox e Discord, puntando il dito sulle falle nella sicurezza per i minori. 🔗 Leggi su Fanpage.it
