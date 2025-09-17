Streaming pirata nel locale pubblico | da Cagliari scatta maxi operazione che arriva fino agli Stati Uniti
Il complesso sistema è stato scoperto trovando una Firestick utilizzata per lo streaming illegale in un ristorante del cagliaritano. I tre soggetti che gestirebbero il sistema sarebbero in Sicilia, Puglia e Lombardia: le loro abitazioni sono state perquisite. Ma le ramificazioni arrivano fino agli Stati Uniti e all'Olanda. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: streaming - pirata
Calcio, la rete di streaming pirata è stata smantellata
Streaming pirata, maxi-indagine della GdF: sequestri in tutta Italia e ricerca di utenti da sanzionare
Cagliari, film e partite pirata: blitz contro lo streaming illegale
Live il #MemorialPantani 2025: segui in diretta streaming la gara sulle strade del Pirata https://www.tuttobiciweb.it/article/1757690868 - facebook.com Vai su Facebook
Live il #MemorialPantani 2025: segui in diretta streaming la gara sulle strade del Pirata https://tuttobiciweb.it/article/1757690868… - X Vai su X
Video pirata in streaming nel locale pubblico: smantellata maxi rete abusiva in tutta Italia; Streaming pirata nel locale pubblico: da Cagliari scatta maxi operazione che arriva fino agli Stati Uniti; Maxi inchiesta contro lo streaming illegale partita da un locale nell’hinterland di Cagliari.
Streaming pirata: sequestri e multe in larga scala della Guardia di Finanza - La Guardia di Finanza intensifica i sequestri per fermare lo streaming illegale. Si legge su igizmo.it
Film e partite pirata: a Cagliari blitz contro lo streaming illegale - Dalla perquisizione in un locale di Cagliari è partita un'operazione nazionale contro la pirateria televisiva: militari del Comando provinciale della Guardia ... Lo riporta msn.com