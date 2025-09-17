Streaming pirata nel locale pubblico | da Cagliari scatta maxi operazione che arriva fino agli Stati Uniti

Il complesso sistema è stato scoperto trovando una Firestick utilizzata per lo streaming illegale in un ristorante del cagliaritano. I tre soggetti che gestirebbero il sistema sarebbero in Sicilia, Puglia e Lombardia: le loro abitazioni sono state perquisite. Ma le ramificazioni arrivano fino agli Stati Uniti e all'Olanda. 🔗 Leggi su Fanpage.it