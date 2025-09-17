È partito tutto da Cagliari con un semplice controllo in un locale, che ha rivelato una rete di streaming illegale diffusa in varie regioni italiane e collegata a server e fornitori esteri. 🔗 Leggi su Dday.it

© Dday.it - Streaming pirata, maxi-indagine della GdF: sequestri in tutta Italia e ricerca di utenti da sanzionare