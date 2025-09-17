Streaming illegali e pezzotti smantellata rete abusiva | perquisizioni in tutta Italia
La Guardia di finanza ha scoperto e smantellato una diffusa rete di streaming illegale che permetteva di guardare film, serie tv ed eventi sportivi gratis. L'operazione contro la pirateria online è partita da un locale pubblico di Cagliari e ha portato a sequestri e perquisizioni in diverse. 🔗 Leggi su Today.it
La più grande piattaforma di streaming illegali su calcio e sport è stata chiusa, DAZN: “Vittoria”
Dazn e Sky chiedono i risarcimenti agli utenti: cosa rischia chi guarda il calcio con streaming illegali e "pezzotti"
