Streaming illegali e pezzotti smantellata rete abusiva | perquisizioni in tutta Italia

La Guardia di finanza ha scoperto e smantellato una diffusa rete di streaming illegale che permetteva di guardare film, serie tv ed eventi sportivi gratis. L'operazione contro la pirateria online è partita da un locale pubblico di Cagliari e ha portato a sequestri e perquisizioni in diverse. 🔗 Leggi su Today.it

