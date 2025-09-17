Strange Antiquities Recensione | Misteri occulti e segreti polverosi nel cuore di Undermere

Strange Antiquities è il nuovo progetto dei fratelli Rob e John, già noti per aver creato lo straordinario Strange Horticulture, titolo che ha conquistato pubblico e critica con enigmi raffinati e un’atmosfera gotica dal fascino unico. Questa volta il viaggio ci porta ancora una volta nella cittadina lacustre di Undermere, ma con una prospettiva diversa: non più piante misteriose da identificare, bensì antichi manufatti esoterici custoditi in un negozio che da secoli serve gli abitanti del luogo con oggetti occulti e conoscenze arcane. Nei panni di apprendista taumaturgo, il giocatore è chiamato a gestire la bottega Strange Antiquities, un luogo avvolto dal profumo di candele e legni antichi, ma attraversato anche da forze oscure che minacciano di infrangere il fragile equilibrio tra il nostro mondo e quello che si cela oltre la soglia. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

