Strage di Bologna revocata la semilibertà a Gilberto Cavallini
Nuovo capitolo nella storia giudiziaria della strage del 2 agosto 1980. Il magistrato di Sorveglianza di Spoleto ha revocato la semilibertà a Gilberto Cavallini, ex militante dei Nuclei armati rivoluzionari (Nar), condannato all’ergastolo - che sta scontando al carcere di Terni - per concorso. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
