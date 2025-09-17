Strage di Altavilla Sabrina Fina querela la figlia 17enne di Barreca | Ha mentito cerca di coprire il padre
Sabrina Fina, imputata nel processo per la strage di Altavilla Milicia insieme al compagno Massimo Carandente e a Giovanni Barreca, ha chiesto al suo legale di querelare la figlia del muratore 54enne. Secondo la donna, la ragazza, condannata per aver partecipato al triplice omicidio, avrebbe mentito per coprire Barreca. L'uomo è anche marito e padre delle tre vittime, Antonella Salamone, Kevin ed Emmanuel, 16 e 5 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: strage - altavilla
