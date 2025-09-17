Strade di jazz | l' evento culturale che unisce cibo musica arte e artigianato locale

Venerdì 19 e venerdì 26 settembre, in via Gioacchino Rasponi, ha luogo “Strade di Jazz” dalle 18.30 alle 23.30, organizzato da “L’Etoile la Bio Pizza Consapevole” e “Jean Music Room”. Si tratta di un progetto sperimentale a sfondo culturale che unisce, cibo, jazz, arte e artigianato di nicchia. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

