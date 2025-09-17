Strade di jazz | l' evento culturale che unisce cibo musica arte e artigianato locale
Venerdì 19 e venerdì 26 settembre, in via Gioacchino Rasponi, ha luogo “Strade di Jazz” dalle 18.30 alle 23.30, organizzato da “L’Etoile la Bio Pizza Consapevole” e “Jean Music Room”. Si tratta di un progetto sperimentale a sfondo culturale che unisce, cibo, jazz, arte e artigianato di nicchia. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Addio a Roye Lee, il clochard musicista che ha portato il jazz e il country tra le strade di Milano: aveva 90 anni
Talenti in mostra nel centro storico di Ravenna dal 19 al 26 settembre Un occasione imperdibile per vivere il centro storico di Ravenna più nascosto nei giorni dal 19 al 26 settembre, in via Gioacchino Rasponi con Strade di Jazz, dove tra musica, mercatini, cib
La Strada del Jazz di Bologna: weekend a ritmo di musica tra piazza Maggiore e il Quadrilatero
Strade di jazz: l'evento culturale che unisce cibo, musica, arte e artigianato locale; Eventi 13 settembre a Bologna e dintorni: Eugenio Bennato o la strada del jazz; Festival, spettacoli e concerti nelle piazze: a Bari in programma 120 eventi in un mese.
Il sogno Umbria Jazz, una festa di popolo per le strade di Perugia - Una manifestazione culturale di livello internazionale il cui peso sul ... Lo riporta lanazione.it
Jazz Inn Capri, l'evento compie 15 anni - Uno speciale evento in piazzetta per festeggiare le quindici candeline aprirà "Jazz Inn Capri" l'annuale appuntamento che ogni estate, sull'isola azzurra, dedica una vera e propria rassegna a questo ... ansa.it scrive