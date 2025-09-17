Strade cinturate e perquisizioni nelle zone calde della città | sequestrato un chilo e mezzo di hashish

Un chilo e mezzo di hashish è stato rinvenuto e sequestrato dai carabinieri nell’ambito della vasta operazione di controllo che ha interessato alcune zone di Latina. L’attività, secondo le disposizioni del Comando provinciale, è iniziata all’alba di oggi e ha visto impegnati i militari della. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Strade cinturate e perquisizioni nelle zone “calde” della città: sequestrato un chilo e mezzo di hashish.

