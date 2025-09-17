Strada provinciale 1 riprendono le folli corse dei motociclisti tra Portonovo e Sirolo
ANCONA – Ci risiamo. Come tra l’altro era ampiamente prevedibile. Con la fine della cosiddetta stagione estiva, alcuni motociclisti hanno ripreso a sfrecciare lungo la Strada provinciale 1 senza curarsi più di tanto dei limiti di velocità e l’incolumità dei cittadini. Un problema più e più volte. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
