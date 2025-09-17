In questa notizia si parla di: strada - franata

Strada franata, il legale dei residenti non molla: "Il Comune la metta in sicurezza o adiremo le vie legali"

Strada franata, ora sono due gli avvocati contro il Comune: "Raccolte 200 firme, pronti alla causa civile"

Strada franata, il legale prepara la causa contro il Comune: "Proposto solo il 20% del costo dei lavori"

AVVISO PER CHIUSURA STRADA VIA BOTTEGONE PER LAVORI Si anticipa che nel mese di settembre saranno eseguiti i lavori di ripristino della parte di strada franata in Via Bottegone, tra la Canonica Vecchia di Miceno e la località Borelle.

Strada franata, Castorri al legale: Ora il Comune è frontista, si farà carico di tutto con la struttura commissariale; Cesena, strada vicinale franata da 26 mesi: pressing legale dei residenti sul Comune, due possibili soluzioni.

La strada frana e si apre una voragine vicino alle case: evacuati i residenti (e due persone disabili). Fuga di gas dalle tubature - È successo nella serata di ieri, giovedì 28 agosto: la voragine si è aperta davanti a un casa in cui erano presenti due persone ... Riporta ilgazzettino.it