Str*** Iacchetti insulti in diretta e poi lo shock | È proprio lui Dichiarazioni sconvolgenti

17 set 2025

Eyal Mizrahi, veterinario israeliano trapiantato a Milano, è stato protagonista dell’accesissimo scontro con  Enzo Iacchetti  durante la trasmissione  È sempre Cartabianca, condotta da  Bianca Berlinguer  su Rete 4. Il confronto si è acceso mentre si discuteva dell’attacco israeliano a Gaza e delle conclusioni dell’Onu che ha parlato di  “genocidio”  della popolazione civile palestinese. Dal Libano a Milano. Nato a  Haifa, laureato in Medicina Veterinaria alla Statale di Milano e sposato con una donna italiana, Mizrahi ha lavorato in aziende di  CyberSecurity  e nel settore marketing, ma in passato è stato anche soldato dell’esercito israeliano, combattendo nella  prima guerra del Libano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

