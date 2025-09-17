Storia di Luca Simoni ex direttore Cassa di Risparmio di San Marito accusato di riciclaggio nel caso Varano poi archiviato | Vittima giustizia per 17 anni

Processo Varano: 17 anni di calvario per oltre 60 persone fisiche e giuridiche, milioni perduti e milioni spesi per una archiviazione perché il "fatto non costituisce reato". Ecco la lettera esclusiva di Luca Simoni, protagonista dello scempio giudiziario, per Il Giornale d'Italia Gentilissim. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Caso Varano, Ghiotti e Simoni: “Va riscritta la storia, importante l'assoluzione nel merito; San Marino. Processo del bilancio farlocco Carisp. Bilancio da -77 anzichè -534 milioni: ecco cosa sarebbe successo senza il siluramento di Simoni e del CdA Giacomini; THE EFFECT – Intervista a Luca De Simoni, Responsabile dell’Area di Responsabilità Sociale della Lega Nazionale Dilettanti.

