Agrate Brianza, 17 settembre 2025 – Il giorno dopo la svolta al Mimit su St, “il ritiro degli esuberi”, i metalmeccanici chiedono un Accordo di programma. “Serve un tavolo Governo–azienda–sindacati per definire un protocollo d’intesa che garantisca lo sviluppo del chip in Italia, con attenzione alla tutela dei livelli occupazionali e alla crescita produttiva - spiega Pietro Occhiuto, segretario della Fiom-Cgil Brianza -. Abbiamo apprezzato l’attenzione del Governo per il ruolo strategico della microelettronica e il riconoscimento della centralità della multinazionale italo-francese per l’industria italiana”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Stm Agrate, dopo il ritiro degli esuberi i sindacati dettano le condizioni: subito un accordo di programma