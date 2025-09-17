Stm Agrate dopo il ritiro degli esuberi i sindacati dettano le condizioni | subito un accordo di programma
Agrate Brianza, 17 settembre 2025 – Il giorno dopo la svolta al Mimit su St, “il ritiro degli esuberi”, i metalmeccanici chiedono un Accordo di programma. “Serve un tavolo Governo–azienda–sindacati per definire un protocollo d’intesa che garantisca lo sviluppo del chip in Italia, con attenzione alla tutela dei livelli occupazionali e alla crescita produttiva - spiega Pietro Occhiuto, segretario della Fiom-Cgil Brianza -. Abbiamo apprezzato l’attenzione del Governo per il ruolo strategico della microelettronica e il riconoscimento della centralità della multinazionale italo-francese per l’industria italiana”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
STM Agrate, il PD avverte: “Bene stop esuberi, ora investimenti seri” - Il PD esulta per il ritiro degli esuberi a STM Agrate, ma chiede impegni e un piano industriale per garantire investimenti e occupazione. Segnala monza-news.it