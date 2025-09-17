Stezzano è ancora caccia all’uomo Un indagato per lesioni stradali

IL CASO. Il 55enne ferito resta in prognosi riservata. Rintracciato un giovane: sarebbe l’uomo alla guida dell’auto in fuga, presumibilmente il complice del truffatore scappato che è ancora ricercato. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Un testimone a Stezzano: «L’ho visto che volava sul tettuccio, poi è caduto sull’asfalto». Caccia all’investitore

