Steso a terra in via Bellinzona a Como | soccorso nella notte ragazzo completamente ubriaco
E' stato ritrovato a terra completamente ubriaco e quasi privo di sensi, il 21enne soccorso nella notte tra il 16 e il 17 settembre 2025 in via Bellinzona a Como. Intorno alle ore 1.50 il giovane è stato raggiunto da un'ambulanza della Croce Rossa di San Fermo della Battaglia intervenuta in. 🔗 Leggi su Quicomo.it
