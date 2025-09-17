Steso a terra in via Bellinzona a Como | soccorso nella notte ragazzo completamente ubriaco

Quicomo.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' stato ritrovato a terra completamente ubriaco e quasi privo di sensi, il 21enne soccorso nella notte tra il 16 e il 17 settembre 2025 in via Bellinzona a Como. Intorno alle ore 1.50 il giovane è stato raggiunto da un'ambulanza della Croce Rossa di San Fermo della Battaglia intervenuta in. 🔗 Leggi su Quicomo.it

