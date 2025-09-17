Stefano De Martino si sposa con Caroline Tronelli? Sì ma continua a cercare Belen ecco chi l’ha rivelato

Torna al centro del chiacchiericcio mediatico Stefano De Martino, e questa volta le voci parlano addirittura di nozze. Secondo quanto riportato da Amedeo Venza, volto noto nel mondo del gossip su Instagram, il conduttore di Affari Tuoi sarebbe pronto a fare il grande passo con la fidanzata Caroline Tronelli. Tuttavia, mentre la notizia del presunto matrimonio faceva il giro dei social, un altro esperto di cronaca rosa, Alessandro Rosica, ha messo i bastoni tra le ruote a questo scenario da favola: per lui, De Martino non solo non starebbe pensando a sposarsi, ma continuerebbe a cercare Belen Rodriguez. 🔗 Leggi su Donnapop.it

