Stefano De Martino si sposa con Caroline Tronelli? Sì ma continua a cercare Belen ecco chi l’ha rivelato

Donnapop.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna al centro del chiacchiericcio mediatico Stefano De Martino, e questa volta le voci parlano addirittura di nozze. Secondo quanto riportato da Amedeo Venza, volto noto nel mondo del gossip su Instagram, il conduttore di Affari Tuoi sarebbe pronto a fare il grande passo con la fidanzata Caroline Tronelli. Tuttavia, mentre la notizia del presunto matrimonio faceva il giro dei social, un altro esperto di cronaca rosa, Alessandro Rosica, ha messo i bastoni tra le ruote a questo scenario da favola: per lui, De Martino non solo non starebbe pensando a sposarsi, ma continuerebbe a cercare Belen Rodriguez. 🔗 Leggi su Donnapop.it

stefano de martino si sposa con caroline tronelli s236 ma continua a cercare belen ecco chi l8217ha rivelato

© Donnapop.it - Stefano De Martino si sposa con Caroline Tronelli? Sì, ma «continua a cercare Belen», ecco chi l’ha rivelato

In questa notizia si parla di: stefano - martino

L’estate segreta di Stefano De Martino: feste blindate e lusso sfrenato a Posillipo

Stefano De Martino in dolce compagnia in Sardegna: è lei la misteriosa fidanzata?

Il sorriso dell’estate: Caroline?Tronelli conquista Stefano?De?Martino

Stefano De Martino si sposa a sorpresa: ecco con chi; Stefano De Martino ricorda il costoso matrimonio con Belén Rodriguez: 110 camerieri, sto ancora pagando; De Martino convince anche al cinema: su RaiPlay il suo debutto.

stefano de martino sposaStefano De Martino pronto a sposarsi, “ma cerca Belen”: gossip rovente - Indiscrezione su presunte nozze in vista per Stefano De Martino: lo 'spiffero' di Amedeo Venza e la rivelazione di Alessandro Rosica ... msn.com scrive

De Martino convince anche al cinema: su RaiPlay il suo debutto - Il conduttore di Affari tuoi brilla anche su RaiPlay: sulla piattaforma streaming c'è il suo film di esordio nel mondo del cinema che ha stupito tutti i fan ... Da libero.it

Cerca Video su questo argomento: Stefano De Martino Sposa