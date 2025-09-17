Stefano De Martino e la fidanzata Caroline Tronelli lite al ristorante Cosa è successo

È un momento complicato quello che Stefano De Martino sta vivendo. Dopo il furto e la diffusione dei video intimi con la fidanza Caroline Tronelli, per cui la Procura di Roma sta indagando contro ignoti per violazione del sistema informatico e revenge porn, Tronelli si è cancellata da Instagram e fonti a lei vicine rivelano che la giovane napoletana non sta vivendo bene l'attenzione mediatica. A confermare, che gli animi sono tesi, ci sono le immagini che il settimanale Oggi ha catturato poche sere fa, che documentano una lite tra Caroline e Stefano De Martino in un ristorante di Roma. Cosa è successo nel ristorante. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

