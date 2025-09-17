Stefano De Martino e Caroline Tronelli scoppia la lite in un ristorante | cos' è successo

Tra Stefano De Martino e la fidanzata Caroline Tronelli scorre un po' di maretta. Se fino ad ora il conduttore di Affari Tuoi e la giovane imprenditrice sono stati sempre paparazzati in atteggiamenti affettuosi, tra baci, risate e carezze scambiate in barca durante le settimane estive, ora le. 🔗 Leggi su Today.it

L’estate segreta di Stefano De Martino: feste blindate e lusso sfrenato a Posillipo

Stefano De Martino in dolce compagnia in Sardegna: è lei la misteriosa fidanzata?

Il sorriso dell’estate: Caroline?Tronelli conquista Stefano?De?Martino

Milly Carlucci difende pubblicamente Stefano De Martino e mette un freno alla macchina del fango contro il conduttore. «È presto per darlo sconfitto: #AffariTuoi va in onda per 9 mesi, la partita è lunga e sono certa che Stefano farà bene. Diamogli tempo»

Stefano De Martino ha rotto il silenzio sul continuo confronto con Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna

