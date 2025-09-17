Stefano Barone Nursind | Puntare su sanità pubblica di qualità Infermieri al centro
NurSind è uno dei principali sindacati infermieristici in Italia e da anni opera sul territorio nazionale per tutelare i diritti e le istanze della figura dell’infermiere e contribuire con dialogo istituzionale e proposte al miglioramento delle condizioni di lavoro della professione. Ne abbiamo parlato con il membro della direzione nazionale e segretario territoriale Nursind Roma, . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
