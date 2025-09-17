SAN PIETRO VERNOTICO - Ieri, martedì 16 settembre 2025, sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria per migliorare l'accessibilità della stazione ferroviaria di San Pietro Vernotico. L'intervento, commissionato da Rete Ferroviaria Italiana Spa (Gruppo Fs Italiane), prevede la. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: stazione - ferroviaria

Restyling della stazione ferroviaria, lavori da 9,2 milioni di euro

Monza, terminati i lavori di riqualificazione: riaprono i giardini della stazione ferroviaria

La nuova mostra presso la stazione ferroviaria che raggruppa diversi linguaggi artistici

Sabato 20 settembre alle 19,30 partirà dalla Stazione ferroviaria di Tortona la Pedalata Notturna tra Tortona e Viguzzolo, sulla pista ciclabile che collega i due Comuni. L’evento, ad iscrizione gratuita, è organizzato dal Comune di Tortona in collaborazione con - facebook.com Vai su Facebook

Stazione ferroviaria: partiti i lavori per la realizzazione di un nuovo varco; MetroMare, partiti i lavori di riqualificazione della stazione di Acilia; MetroMare, partiti i lavori di riqualificazione della stazione di Acilia.

Partiti i lavori di ammodernamento alla stazione di Itri, ma crescono le preoccupazioni dei pendolari sul futuro dei cantieri - I lavori di riqualificazione della stazione di Itri iniziano tra timori per ritardi e disagi, con il movimento leghista che chiede trasparenza e tempi certi per tutelare pendolari e cittadini. gaeta.it scrive

Roma Lido, al via i lavori di riqualificazione della stazione di Acilia - NewTuscia – ROMA – Sono partiti i lavori di riqualificazione della stazione di Acilia della ferrovia regionale Roma- Scrive newtuscia.it