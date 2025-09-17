stati uniti la fed taglia i tassi di interesse di un quarto di punto

La Federal Reserve taglia i tassi di interesse per la prima volta nel 2025: il costo del denaro cala di un quarto di punto in una forchetta tra il 4 e il 4,25 per cento. Nonostante le pressioni esercitate da Donald Trump, la Fed aveva finora confermato la linea di prudenza. Ma alla fine il taglio auspicato dal presidente Usa è arrivato. Secondo le tabelle con le intenzioni di voto dei membri del Federal Open Market Committee, organismo della banca centrale degli Stati Uniti d’America incaricato di sorvegliare le operazioni di mercato aperto nel Paese, sono probabili altre due sforbiciate nel corso dell’anno, per un totale di mezzo punto. 🔗 Leggi su Lettera43.it

