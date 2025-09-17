Starmer pronto a riconoscere lo Stato di Palestina dopo la visita di Trump

Il Regno Unito si prepara a un passo storico nella diplomazia internazionale. Secondo quanto rivelato dal Times, il premier Keir Starmer riconoscerà formalmente lo Stato di Palestina subito dopo la conclusione della visita in Gran Bretagna dell’ex presidente americano Donald Trump, prevista per domani sera. La scelta del leader laburista, che intende attendere la partenza di Trump per non inasprire ulteriormente i rapporti bilaterali, anticiperebbe una mossa più ampia che diversi Paesi europei — guidati dalla Francia — si apprestano a compiere la prossima settimana, in concomitanza con i lavori dell’ Assemblea generale dell’Onu a New York. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

