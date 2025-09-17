Starmer pronto a riconoscere lo Stato di Palestina dopo la visita di Trump
Il Regno Unito si prepara a un passo storico nella diplomazia internazionale. Secondo quanto rivelato dal Times, il premier Keir Starmer riconoscerà formalmente lo Stato di Palestina subito dopo la conclusione della visita in Gran Bretagna dell’ex presidente americano Donald Trump, prevista per domani sera. La scelta del leader laburista, che intende attendere la partenza di Trump per non inasprire ulteriormente i rapporti bilaterali, anticiperebbe una mossa più ampia che diversi Paesi europei — guidati dalla Francia — si apprestano a compiere la prossima settimana, in concomitanza con i lavori dell’ Assemblea generale dell’Onu a New York. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: starmer - pronto
Starmer: Regno Unito pronto a riconoscere Stato di Palestina se Israele non ferma la crisi
Starmer: Regno Unito pronto a riconoscere Stato di Palestina se Israele non ferma la crisi a Gaza
Starmer, decisiva svolta per il Regno Unito: “Pronto a riconoscere lo Stato di Palestina”
UCRAINA | Zelensky chiede a Trump una 'posizione chiara' sulla fine della guerra. 'Spero che Starmer discuta con lui sulle garanzie di sicurezza'. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Starmer protesta coi russi. Crosetto: “Noi non siamo pronti, spendiamo poco”. Londra pronta con i caccia da inviare ai confini, Roma manda due Eurofighters. Il ministro: “Serve più difesa”. @sabriprovenzani - X Vai su X
Medioriente, Starmer: Regno Unito pronto a riconoscere Stato di Palestina; Il Regno Unito del premer Keir Starmer pronto a riconoscere la Palestina: senso di colpa o spirito di protagonismo?; Starmer pronto a riconoscere lo Stato palestinese a settembre. L’irritazione di Israele: “Ricompensa per Hamas che allontana la tregua a Gaza”.
Starmer pronto a riconoscere lo Stato di Palestina dopo la visita di Trump - Secondo quanto rivelato dal Times, il premier Keir Starmer riconoscerà ... Come scrive thesocialpost.it
Starmer pronto a riconoscere lo Stato palestinese a settembre. L’irritazione di Israele: “Ricompensa per Hamas che allontana la tregua a Gaza” - Roma, 29 luglio 2025 – Il premier britannico Keir Starmer è pronto a riconoscere lo Stato palestinese già a settembre se “Israele non accetterà il cessate il fuoco”. quotidiano.net scrive