Star Wars | Starfighter svelato il costume di Ryan Gosling nella nuova foto ufficiale dal set

Il regista Shawn Levy ha pubblicato uno scatto realizzato durante le riprese dell'atteso film della saga stellare in arrivo nel 2027. Il regista Shawn Levy ha condiviso online la prima foto ufficiale di Ryan Gosling scattata durante le riprese di Star Wars: Starfighter, il film della saga stellare in arrivo nei cinema americani il 28 maggio 2027. Lucasfilm non ha ancora condiviso i dettagli della trama, tuttavia gli eventi dovrebbero essere ambientati cinque anni dopo L'Ascesa di Skywalker. La foto dal set del film di Levy La storia di Star Wars: Starfighter sarà completamente originale e con al centro dei personaggi inediti, senza alcun legame con i film e le serie tv ambientate nell'universo creato da George Lucas già arrivati sugli . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

