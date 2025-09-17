Star Wars | Starfighter la prima foto ufficiale!

Il regista Shawn Levy ha rivelato il primo sguardo a Star Wars: Starfighter, uno spin-off della serie di space opera con Ryan Gosling e l’esordiente Flynn Gray. I dettagli della trama del film indipendente, incentrato su nuovi personaggi dell’universo di “Star Wars”, non sono ancora chiari, sebbene la storia sia ambientata circa cinque anni dopo gli eventi di Star Wars: Episodio IX – L’ascesa di Skywalker del 2019, che si conclude con una vittoria della Resistenza. GUARDA LA FOTO. Cosa sappiamo di Star Wars: Starfighter. Il prossimo film di Star Wars è descritto come un capitolo autonomo dell’iconica saga fantascientifica che si svolgerà cinque anni dopo gli eventi di L’ascesa di Skywalker del 2019. 🔗 Leggi su Cinefilos.it