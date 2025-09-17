Star Wars | il look di Ryan Gosling in Starfighter farà impazzire i fan
nuovo sguardo su “star wars: starfighter” con ryan gosling. Il regista Shawn Levy ha condiviso un’anteprima esclusiva del nuovo capitolo della saga di Star Wars, intitolato Star Wars: Starfighter. La pellicola, attualmente in fase di riprese, si distingue per un’ambientazione inedita e per l’introduzione di personaggi completamente nuovi, tra cui il protagonista interpretato da Ryan Gosling. le prime immagini dal set e l’ambientazione. una scoperta visiva dal set in sardegna. Il regista Shawn Levy ha divulgato sui social media una fotografia che ritrae Ryan Gosling insieme alla giovane co-star Flynn Gray. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
