In questa notizia si parla di: stallo - data

Arthur Juventus, situazione di stallo per la cessione del centrocampista brasiliano! Non ci sono trattative in corso, ma entro questa data ci possono essere novità importanti. Cosa filtra

I veti incrociati tra Lega ed FdI complicano la partita a destra. E sembra allontanarsi anche la data del vertice dei leader col quale siglare l’intesa finale - facebook.com Vai su Facebook

#Fintech: mercato ancora in stallo, pesa la situazione #geopolitica. Europa in controtendenza. Nel primo semestre del 2025, il fintech globale segna un ulteriore calo degli investimenti: 44,7 miliardi di dollari in 2.216 operazioni. Guarda il video: https://tinyu - X Vai su X

Stallo sulla data del voto, Manildo attacca Zaia. Il governatore: «La legge è molto chiara»; Manildo e la data del voto: 'Si andrà al termine massimo'. Stefani? 'Un nome ottimo'; Manildo e la data del voto: «Si andrà al termine massimo». Stefani? «Un nome ottimo».

Stallo sulla data del voto, Manildo attacca Zaia. Il governatore: «La legge è molto chiara» - Botta e risposta tra il presidente di Regione uscente e il candidato del centrosinistra, che accusa: «Il Veneto non è una colonia» ... Scrive veronasera.it

Manildo e la data del voto: «Si andrà al termine massimo». Stefani? «Un nome ottimo» - Il candidato del centrosinistra alla Festa democratica di Treviso ricompatta la coalizione e conferma che Azione farà parte del "campo larghissimo" ... Come scrive padovaoggi.it