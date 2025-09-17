Marina di Carrara, 17 settembre 2025 – Grande entusiasmo e partecipazione per la prima edizione della Staffetta al Tramonto, evento podistico che ha inaugurato ufficialmente la nuova passeggiata lungomare di Marina di Carrara. Ben 44 coppie di atleti si sono sfidate sulla distanza di 2,5 chilometri, percorrendo l’intera opera Waterfront, magistralmente realizzata sull’antico frangiflutti, oggi restituito alla comunità come spazio dedicato allo sport e al tempo libero. Come preannunciato, la gara ha regalato uno spettacolo unico: il tracciato, interamente sviluppato sulla diga tra mare e porto, ha offerto ai partecipanti e al pubblico un suggestivo tramonto incastonato tra i monti e il mare, cornice naturale di rara bellezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Staffetta al tramonto, la prima edizione è un successo