Stadio Scavuzzo vicesindaca di Milano | La palla passa al Consiglio Comunale

Oggi c'è stato un passaggio importante per quanto riguarda l'iter di vendita di San Siro. La vicesindaca di Milano Scavuzzo è intervenuta in conferenza stampa dopo che la delibera per la vendita dello stadio è stata approvata.

Nuovo stadio, Verdi sempre contrari dopo l'incontro con Scavuzzo: "Speculazione su grande area pubblica"

Stadio San Siro, la giunta approva la delibera per la cessione. "La giunta ha esaminato favorevolmente" la delibera "c'è stato un ampio dibattito. "Ora sarà il Consiglio a valutare", ha riferito la vice sindaco, Anna Scavuzzo.

Il futuro dello Stadio di San Siro. Dopo l'incontro fra la vicesindaca Scavuzzo e il Partito Democratico, anche Beppe Sala parla della delibera per la cessione del Meazza, ma avverte che se anche la vendita non passasse in Consiglio

Cessione San Siro a Milan e Inter: approvata la delibera dalla Giunta comunale; Lo stadio di San Siro sarà venduto a Inter e Milan. Il sì della giunta; Milano, la vicesindaca Scavuzzo annuncia il via libera della giunta alla vendita di San Siro.

Stadio San Siro, la giunta del Comune di Milano approva la delibera della vendita ai club di Milan e Inter - La vicesindaca Anna Scavuzzo nelle ultime settimane ha seguito la trattativa dopo le dimissioni di Giancarlo Tancredi

Inter e Milan, Giunta Milano approva la delibera di vendita di San Siro: le news