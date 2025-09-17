Stadio Maradona la Commissione Sport incontra la SSC Napoli | confronto su lavori spazi e canone concessorio
Al centro del dibattito sullo stadio Maradona le delibere per nuovi interventi di riqualificazione e l’integrazione della convenzione con il club azzurro. Esposito: “Non una semplice revisione, ma una modifica sostanziale”. Giornata di confronto in Consiglio comunale sul futuro dello Stadio Maradona. La Commissione Sport, guidata dal presidente Gennaro Esposito, ha discusso due delibere destinate . 🔗 Leggi su 2anews.it
In questa notizia si parla di: stadio - maradona
Stadio Maradona, l’Ass. Cosenza: “Il terzo anello verrà riaperto, con De Laurentiis un dialogo continuo e positivo”
Cesare Cremonini, la prima volta allo Stadio Maradona di Napoli (photogallery)
Cremonini dopo il live al Maradona: "Non ho memoria di uno stadio così. Non voglio mai più stare senza Napoli"
#SSCNapoli - Stadio Maradona, per riaprire il terzo anello, due anni di lavori. E ci sono anche nuove aree spettatori. #CalcioNapoli #StadioMaradona #Lavori #TerzoAnello #NanoTV - facebook.com Vai su Facebook
@KevinDeBruyne takes to the Stadio Diego Armando Maradona! #NapoliCagliari - X Vai su X
Stadio Maradona, in Commissione Sport il confronto tra il Consiglio comunale e la Ssc Napoli: cosa è emerso; Il futuro dello Stadio Maradona: confronto in commissione con il Napoli; Stadio Maradona, Sos del Consiglio: «Rischio ritardi sui lavori».
Il futuro dello Stadio Maradona: confronto in commissione con il Napoli - La commissione sport del comune di Napoli, presieduta da Gennaro Esposito, ha discusso oggi due delibere riguardanti lavori di manutenzione straordinaria e un ampliamento dello stadio ... Segnala msn.com
Stadio Maradona, in Commissione Sport il confronto tra il Consiglio comunale e la Ssc Napoli: cosa è emerso - La Commissione Sport del Consiglio comunale di Napoli, presieduta da Gennaro Esposito, ha discusso, nel corso dell'ultima riunione, le due delibere riguardanti lo stadio Diego Armando Maradona: la n. Da napolitoday.it