Stadio Maradona due delibere in Commissione | più sicurezza e nuove sale hospitality
NAPOLI 17 SETTEMBRE 2025 – La Commissione Sport del Comune di Napoli, presieduta da Gennaro Esposito, ha esaminato oggi due delibere fondamentali per il futuro dello Stadio Diego Armando Maradona. La prima, la n. 342, prevede l’utilizzo di 355.524,18 euro di economie di gara – risorse risparmiate grazie al ribasso d’asta sui lavori di manutenzione straordinaria finanziati dalla Città Metropolitana per 2 milioni di euro – per completare interventi aggiuntivi su sicurezza, efficientamento energetico e accessibilità dell’impianto di Fuorigrotta. La seconda, la n. 412, autorizza – su richiesta della SSC Napoli – l’integrazione della Convenzione pluriennale del 2019 per l’uso esclusivo di nuovi spazi interni: due sale Hospitality e la trasformazione degli uffici Gare in sala Hospitality della Tribuna d’Onore. 🔗 Leggi su Primacampania.it
